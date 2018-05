© AFP Archivbild

Déi franséisch Regierung huet d'Aussoe vum US-President Donald Trump iwwer d'Attentater zu Paräis am November 2015 veruerteelt. Den Ausseministère sot sech e Samschdeg entsat a freet Respekt fir d'Erënnerung un d'Affer.

Den Donald Trump hat e Freideg bei senger Ried virun der amerikanescher Waffelobby NRA gemengt, d'Zuel vun den Affer vu Paräis wär net esou héich gewiescht, wann een zeréckgeschoss hätt. Mat senger Hand huet en nach eng Pistoul geformt, déi op Affer ziilt a mat "Peng, Peng komm heihinner" kommentéiert.

Och d'Britten huet den Trump mat enger Ausso rose gemaach. Do géif et enorm streng Waffegesetzer ginn, dowéinst géifen elo Messerattacken dominéieren. Hien hätt gelies, an engem fréier renomméierte Spidol zu London wär et elo esou schlëmm wéi an engem Krichsgebitt. Iwwerall wär Blutt um Buedem.

An den USA gëtt et all Joer iwwer 30'000 Doudeger duerch Schosswaffe-Gewalt.