D'Zuel vun den Affer vu Fukushima an Tschernobyl, déi reell kéinten nogewise ginn, géif am zweestellege Beräich leien. Dat wär schlëmm genuch, mä all Joer géife weltwäit Zéngdausende Mënschen un Otemwee-Erkrankungen, déi duerch Loftverschmotzung, provozéiert ginn, stierwen. Dat géif vill manner Opmierksamkeet kréien.

Och d'Endlagerung vum atomaren Offall wär vill méi e groussen Ëmweltproblem wéi Reakter-Accidenter selwer.

De Professer vun Düsseldorf huet elo rezent e Buch geschriwwen iwwer d'Ëmweltgeschicht an Nordrhein-Westfalen. D'Ëffentlechkeet géif sech virun allem duerch Katastrofen-Zeenarie mobiliséiere loossen, fënnt hien. Déi richteg Gefore géife manner Spektakel maachen a sech lues entwéckelen.

Fir d'Ëmwelt z'entlaaschten, géif et wéineg hëllefe mam Fanger zum Beispill op d'Belsch ze weisen, mä et misst ee selwer eppes maachen.