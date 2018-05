© AFP

Bei de leschte Walen 2009 hat dat pro-westlecht Lager vum Premier Hariri d'Majoritéit vun de Stëmme kritt. Elo gouf d'Walgesetz geännert. Dat mécht et net onbedéngt méi gerecht, awer méi komplizéiert.De Libanon ass héich verschëld, huet grouss Stroumproblemer a Problemer mam Dreck. Korruptioun ass och e grousst Thema.

Am Libanon liewe 4 Millioune Mënschen an d'Land huet annerhallef Millioune Flüchtlingen opgeholl. Fir alles wat schif leeft, gi gären d'Syrer responsabel gemaach. Op ville Plazen am Libanon gëtt et Ausgangsspären an der Nuecht fir Flüchtlingen.