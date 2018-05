Industriegebitt Mülheim (D) Tanke vun Entsuergungsbetrib waren a Brand geroden

An der Nuecht op e Sonndeg koum et an engem Entsuergungsbetirb am Industriegebitt Mülheim zu engem Groussbrand. E puer Tanken a Fässer hate Feier gefaang.

Vun RTL