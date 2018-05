E Samschdeg de Moien hu Foussgänger d'Läich vun engem Mann an der Veybach, engem Niewefloss zu Euskirchen, entdeckt an d'Police geruff.

Op Uerder vum zoustännege Parquet gouf d'Mordkommissioun alarméiert an e Rechtsmedeziner op d'Plaz bestallt.Déi 53 Joer al Fra vum Mann gouf virleefeg festgeholl. Si konnt an engem Appartement an der Gerberstrasse ausgemaach ginn, net wäit ewech vun där Plaz, wou de Mann fonnt gi war. D'Koppel war do bei Famill op Besuch.Am Kader vun den éischten Ermëttlunge gouf d'Spuresécherung och an d'Wunneng geruff.Wéi de Mann gestuerwen ass, muss d'Enquête klären.