Am Oste vum Afganistan ass eng Bomm an engem Zenter fir Registréierung vu Wieler explodéiert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Éischten Informatiounen no sinn op d'mannst 12 Persounen ëm d'Liewe komm, 33 goufen der blesséiert.



Eng Bomm ass an engem Zelt an der Enceinte vun enger Moschee explodéiert, wou Leit sech fir d'Walen, den 20. Oktober, kënnen aschreiwen. D'Attack koum zu engem Zäitpunkt, wou d'Leit d'Moschee grad verlooss haten a beim Zelt stoungen ze waarden.