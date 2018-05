© AFP

Eng 5,4 Millioune vun den am Ganzen 11,4 Milliounen Tunesier hu sech registréiert fir hier Stëmm ofzeginn.



D'Onzefriddenheet mat der Politik ass grouss an Tunesien. Et gouf zwar demokratesch Reformen, ma d'Land kämpft mat grousse wirtschaftleche Problemer an engem héije Jugendchômage. Dofir ginn et och ëmmer erëm Protester.