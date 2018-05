Déi israelesch Aviatioun huet d'lescht Nuecht eng Basis vun der radikalislamescher Hamas am Norde vun der Gazasträif bombardéiert.

D'Attack war eng Reaktioun op e Virfall vum Samschdeg, sot de Spriecher vun der israelescher Arméi. Do hätten Terroristen Molotowcocktailer un Draachen festgemaach an déi iwwert d'Grenz geschéckt.



D'Essedin al Kassam Brigaden - den arméierten Aarm vun der Hamas- hunn d'Attack op en Observatiounsposten confirméiert, et wier awer Kengem eppes geschitt.