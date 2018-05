Dono muss hien sech dann zeréck zéien, sou wéi di russesch Konstitutioun dat virgesäit. De Putin hat d'Presidentiellen am Mäerz mat iwwer 76% vun de Stëmme kloer gewonnen. Fir d'Zeremonie am Kreml zu Moskau goufen eng 5.000 Gäscht invitéiert.D'Vereedegung um Méindeg steet allerdéngs am Schied vun der Gewalt, mat där d'Police e Samschdeg eng Demonstratioun vu Regierungsgéigner opgeléist hat. Landeswäit goufen net manner wéi 1.600 Persoune festgeholl, dorënner och den Initiateur vun de Protester, den Oppositiounspolitiker Nawalny, den awer no e puer Stonnen nees fräi koum.