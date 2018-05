© AFP

E Spriecher vun der Police sot um Méindeg de Moien, dass et nach keng nei Indicë géife ginn.Den 33 Joer ale Politiker war e Sonndeg während senger Walparty mat voller Wucht an d'Gesiicht geschloe ginn. Hien huet en Zant verluer an hat eng Wonn ënnert dem Aen. Den Täter, e Mann vu 54 Joer, gouf kuerz drop festgeholl.Wéi et vun der Police heescht, wier hien an der Vergaangenheet schonn e puer mol duerch verschidde Virfäll opgefall. Hie soll psychesch Problemer hunn.