Si soll dem Wäissen Haus proposéiert hunn op hir Nominatioun ze verzichten. Si wëll mat dësem Schrëtt verhënneren dëse Mëttwoch virum US-Senat mussen auszesoen, an dass de Ruff vum CIA an hiren eegenen ze vill beschiedegt gëtt.



D'Fra ass ëmstridden. Si soll 2002 fir e geheime Prisong vun den Amerikaner an Thailand responsabel gewiescht sinn. Hei sollen Terrorverdächteger duerch de sougenannte Waterboarding gefoltert gi sinn. Hir gëtt reprochéiert, méi spéit un der illegaler Zerstéierung vu Videoen bedeelegt gewiescht ze sinn.



Déi 61 Joer ale Gina Haspel soll d'Nofolgerin vum Mike Pompeo ginn, dem neien amerikaneschen Ausseminister. De Weekend gouf iwwerdeems bekannt ginn, dass si awer bei hirer Kandidatur soll bleiwen. E Réckzuch kéim dem Donald Trump nämlech extrem ongeleeën. Am Wäissen Haus koum et an der Lescht dacks zu Demissiounen an Entloossungen.