D'Renconter soll wahrscheinlech Mëtt Juni sinn, mellen um Méindeg südkoreanesch Medien a beruffe sech op diplomatesch Sourcen. Do virdrun hat schonn eng südkoreanesch Noriichtenagence gemellt, dass dëst historescht Treffen héchstwahrscheinlech zu Singapur iwwert d'Bühn géif goen.Den Donald Trump hat d'lescht Woch bekannt ginn, dass sech béid Säite op eng Plaz an en Datum gëeenegt hätten. Detailer goufen awer keng genannt. Et ass déi éischte Kéier, dass en aktuellen amerikanesche President mat engem nordkoreanesche Staatschef fir Gespréicher beienee kënnt.Nodeems sech d'Spannungen tëscht den USA an Nordkorea d'lescht Joer zougespëtzt haten, koum am Februar Beweegung an de Konflikt. Enn Abrëll haten sech de Kim Jong Un an de südkoreanesche President fir en historesche Sommet an der Grenzregioun tëscht Nord- a Südkorea gesinn. Si haten sech dee Moment fir e permanenten a stabille Fridden souwéi eng atomwaffefräi koreanesch Hallefinsel ausgeschwat.