D'Fra schwieft a Liewensgefor.D'Police huet en 19 Joer ale Mann festgeholl, deen an der Noperschaft vum Affer wunnt. Hie soll Kerosin iwwert d'Fra geschott a si dunn a Brand gestach hunn.D'Affer gouf am selwechte Bundesstaat vergewaltegt, wéi eng 16 Joer al Fra, där hire Fall um Weekend bekannt gi war. Si war no Donnéeë vun der Police en Donneschdeg aus hirem Haus entféiert an dunn an engem Bësch vergewaltegt ginn. D'Famill vum Affer hat d'Dot beim Chef vum Duerf gemellt, den zwee Beschëllegt zu honnert Sit-uppen an enger Geldstrof vun ëmgerechent 620 Euro veruerteelt hat.Aus Roserei hu si d'Haus vun där Jugendlecher a Brand gestach. Di jonk Fra ass bei dësem Feier ëm d'Liewe komm. Den Täter konnt flüchten. An dëser Affär goufe bis ewell 15 suspekt Persoune festgeholl.