Een Dag no der Attack op eng Moschee am Süden vum Afghanistan ass d'Zuel vun den Doudegen offiziell op 17 geklommen.

Bis ewell huet nach keen d'Attack revendiquéiert. D'Taliban hu bis ewell op Twitter just all Verantwortung zeréck gewisen.An der Lescht sinn ëmmer nees Attentater op Zivilisten a Moscheeën am Afghanistan op de Kont vum IS gaangen.