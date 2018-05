De briteschen Ausseminister huet sech an engem Artikel an der New York Times un den amerikanesche President adresséiert.

De Boris Johnson Ufank Mee zu London.

De Boris Johnson huet den Donald Trump mat Nodrock virdru gewarnt, sech aus dem internationalen Atomofkommes mam Iran zeréckzezéien. Et wier e Feeler, aus dem Deal erauszeklammen an d'Limitatiounen ofzebauen, déi dem Iran domadder operluecht goufen, schreift den Johnson an enger Tribune libre an der New York Times. Et wier just den Iran, deen dovunner profitéiere géif, wann den Deal annuléiert gëtt.De Boris Johnson wëll e Méindeg mat Gespréicher mat Regierungs- a Kongressmemberen zu Washington féieren.