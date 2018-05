Op der Streck tëscht Bitburg an Iechternach goufen e Méindeg de Moien direkt 5 Persounen an engem Autosaccident blesséiert.



En Auto an e Camionnette hu sech an der Géigend vu Messerich op Héicht vun enger Opfaart ze pake kritt. D'Camionnette vum däitsche Roude Kräiz war a Richtung Irrel ënnerwee, den Auto ass aus Direktioun Messerich op d'Bundesstrooss opgefuer - du koum et zur Kollisioun.



Den Automobilist a seng Bäifuererin goufe schwéier blesséiert an hu misse vun de Pompjeeën aus dem Auto erausgeholl ginn. Déi zwou Persoune schwiewen awer net a Liewesgefor. Zwee Kanner vun zwee Joer, déi mat am Auto waren, goufe liicht verwonnt.



De Chauffer vun der Camionnette gouf och nëmme liicht blesséiert.



D'Bundesstrooss 257 vu Bitburg-Iechternach war e Méindeg de Moien op der Plaz vum Accident e puer Stonne laang gespaart.