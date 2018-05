Internat.: Am meeschte gelies

© Eric FEFERBERG / AFP

Genau 1 Joer no sengem Walsuccès huet de franséische President Emmanuel Macron mat schlechte Sondagen ze kämpfen, an deenen d'Majoritéit en negative Bilan zitt, dass de Macron eng ganz Rei Reformen an engem immens séieren Tempo duerchboxt, gëtt em awer héich ugerechent.

De Macron huet direkt no sengem Walsuccès mat enger ganzer Rei Reformen ugefaangen, déi a Frankräich laang fir onméiglech gehale goufen. D'Reforme selwer treffen net ëmmer op onageschränkten Zoustëmmung, besonnesch déi vum Aarbechtsrecht, mir erënneren eis un den 1. Mee, wou de jonke President mat aggressivem Widderstand a Form vun 20.000 Demonstrante konfrontéiert gouf, vun deenen eng 1.200 maskéiert duerch d'Paräiser Stroosse gezu sinn, Molotowcocktaile geheit a Butteker zerstéiert hunn.



Net ze vergiessen d'Streike vun den SNCF-Eisebunner. Rezent Ëmfroen zéien en éischter schwaache Bilan fir de Macron, eng Majoritéit vun de Befroten si vun hirem President enttäuscht a gesi keng Virdeeler vum Macron senger Presidentschaft. Besonnescht onbeléift sinn d'Erhéijung vun de Sozialkotistatiounen an d'Aféierung vum Tempo 80 op Landstroossen.

D'Fransouse si gedeelter Meenung, hei e puer Stëmmen aus der Stad Rennes, dat am Reportage vum Ben Frin:

1 Joer Macron/Reportage Ben Frin



Mam Macron huet d'Grande Nation e potentiellen Europa Leader. Mat sengem Matmaachen an der Militärallianz a Syrien zesumme mat Groussbritannien an den USA huet hien en Zeeche gesat. Als wichteg fir déi franséisch Diplomatie kéint sech dem Macron säin Don erweise, mam President Trump ëmgoen ze kënnen.