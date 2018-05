De virwëtzege Bouf war heemlech op dat hënnescht Trëttbriet vun der Camionnette vun engem Liwwerservice geklommen. Déi hat grad stallgehalen, dovun hat de Jong profitéiert.Wéi de Chauffer du weidergefuer ass an de Jong gemierkt huet, datt d'Gefier guer net méi am Duerf hale géif, ass en iwwer dem Fueren erofgesprongen.Mat schwéiere Blessure war de Bouf vun 9 Joer an d'Spidol ageliwwert ginn, wéi d'Police vun Tréier e Méindeg nach eemol confirméiert huet.De Chauffer selwer hat vum Tëschefall näischt an Uecht geholl a war deemools einfach weidergefuer.Eréischt duerch déi éierlech Aussoe vum Kand, dat antëscht nees gesond ass, konnt d'Police de Fall opklären, esou d'Beamten um Méindeg.De Chauffer trëfft also keng Schold, hie konnt och guer net gesinn, wat op sengem hënneschten Trëttbriet lass wier.Kuerz nom Virfall hat déi däitsch Police en Zeienopruff lancéiert, dee mir och op RTL.lu opgegraff haten. De Chauffer war kuerz drop am Saarland fonnt ginn a konnt deemools schonn op eng glafwierdeg Aart a Weis erklären, datt hien näischt vum Tëschefall matkritt hat.Déi genee Plaz vum Virfall war Köllig, dat läit tëscht Nittel a Wincheringen op der däitscher Säit, quasi vis-à-vis vun Ohn, a gehéiert zu Nëttel. Geschitt war dat Ganzt am Nomëtteg vum 24. Abrëll.