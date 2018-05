© AFP

D'Reproche géife wuel net am Zesummenhang stoe mat senger Aarbecht, mä hien awer drun hënnere sengen Aufgaben an dëser kritescher Zäit nozegoen. Dat huet den Eric Schneiderman e Méindeg bekannt ginn. Hie wëll deemno vu sengem Posten zeréck trieden. D'Virwërf streit hien awer of.



Direkt e puer Ex-Partnerinne geheien dem Jurist vir, Gewalt applizéiert a si menacéiert ze hunn. Zwou Frae sote géintiwwer der Zeitung "New Yorker", dass hie si e puer Mol geschloen hätt, meeschtens am Bett, nodeems hie gedronk hat. Hien hätt och virgetäuscht si wëllen ze erwiergen.



De betraffenen Procureur Général hat am Februar d'Produktiounsfirma Weinstein Company vum fréieren Hollywood-Produzent Harvey Weinstein verklot. Hie gehéiert zu den Demokraten a gëllt als Géigner vum US-President Donald Trump.