Déi däitsch Police huet um Dënschdeg de Moie fréi op enger Dose Plaze Wunnengen a Büroen duerchsicht.



Wéi däitsch Medie mellen, géif de Verdacht bestoen, dass 8 suspekt Persounen honnerte vu Moldawier mat gefälschte russesche Päss an Däitschland geschleist an se do illegal bei enger Sécherheetsfirma beschäftegt hunn.



Bis ewell goufen dräi Persoune festgeholl. Et handelt sech ëm zwee däitsch Staatsbierger an e Russ. Si sollen a groussem Stil Persounen illegal an Däitschland bruecht an Dokumenter gefälscht hunn.



Perquisitioune goufen et am Groussraum Hamburg, zu Bremen an a Sachsen-Anhalt.