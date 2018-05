"Relatioune stäerke mat Direkt-Flich tëschent Israel a Lëtzebuerg. D'Demande ass do", esou d’Ambassadrice vun Israel, Simona Frankel, am RTL-Interview.

70 Joer Israel: Reportage an Interview (08.05.2018) "Relatioune stäerke mat Direkt-Flich tëschent Israel a Lëtzebuerg. D'Demande ass do", esou d’Ambassadrice vun Israel, Simona Frankel, am RTL-Interview.

Et wär en Anniversaire, dee markéiert wär vun enger grousser Reussite vun engem Vollek, wat no 2.000 Joer Exil endlech a seng Heemecht zeréckfonnt huet, en demokratesche Staat forméiert hätt an eng Start-up Natioun gi wär.

E Schied géif iwwert dëser Reussite hänken, 70 Joer no der Creatioun vum Staat kënne si nach ëmmer net a Fridde liewen.

Op d’Fro, ob eng Zwou-Staate-Solutioun mat de Palästinenser nach méiglech wär, sot d’Simona Frankel, keng Solutioun dierft een ausschléissen. Et misst een déi beschte Solutioun fannen. Fir Fridden ze maachen, bräicht een awer e Partner. A mat engem Partner, wéi dem Mahmoud Abbas, deen antisemitesch Propos géif halen, wär dat schwéier. Hie géif d’Recht vun Israel als jiddesche Staat net unerkennen, an dat wär e Problem.

Protestaktiounen vun der Hamas an der Gazasträif, wéi déi aktuell "Marche du retour" wäre kee naive Mouvement. Et wären Terroristen, déi Reaktioune vun der israelescher Arméi wéilte provozéieren, mam Zil vun enger Anti-Israel Publicitéit.



Wat den Nuklear-Accord mam Iran ugeet, misst deen esou modifizéiert ginn, dass den Iran net nëmme während 10 Joer keng Nuklearbomm däerft bauen. D’Land misst zréck op eng Phas, wou et iwwerhaapt keng Nuklear-Bomm kéint bauen. Dat wär dat, wat den amerikanesche President Trump och géif versichen ze maachen.

Leider wär Lëtzebuerg och kee Land, wat vum Antisemitismus géif verschount bleiwen, esou wéi d’Hakekräizer un de Wänn vum Parking Bouillon géife weisen. Et wär keen isoléiert Phänomen. Dogéint misst ee mat Educatioun virgoen. De géigesäitege Respekt ze léieren, wär wichteg fir déi ganz Lëtzebuerger Gesellschaft.

Wat Relatioune tëschent Israel a Lëtzebuerg géif ugoen, esou wären déi gutt. D’Ambassadrice mécht sech an deem Kontext och staark fir direkte Flich tëschent Israel a Lëtzebuerg.