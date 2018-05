© AFP

Westlech Politiker haten et gefaart, elo ass et offiziell: Den US-President Donald Trump huet den Austrëtt vun de Vereenegte Staaten aus dem Atomofkommes mam Iran confirméiert.



Den Trump huet dës Decisioun bei senger Tëleesusprooch am Wäissen Haus annoncéiert.



Den US-President huet den Deal, deen 2015 beschloss gi war, zanter sengem Untrëtt zu Washington ëmmer nees kritiséiert. Et wär een Ofkommes, dat keng effikass Kontroll géif erlaben. Et géif keng Garantien, dass den Iran iergendwann net awer eng Atombomm hätt, esou den Trump.



Hie wëll elo d'Sanktioune géint Teheran, déi mam Ofkommes opgehuewe gi waren, nees en Vigueur setzen an esouguer nei Sanktiounen ordonnéieren.



Zil vum Vertrag ass et, den Nuklearprogramm vum Iran ze limitéieren. Signatairë sinn ënnert anerem Frankräich, Däitschland a Groussbritannien. Si hate sech dofir agesat, dass d'USA net austrieden - ëmsoss also.



Iwwert den Atom-Deal mam Iran muss den US-President reegelméisseg nei decidéieren. Fir déi aktuell Decisioun, am Fong ass et ëm d'Verlängerung vum Stopp vun de Sanktioune gaangen, hätt den Trump nach e puer Deeg Zäit gehat, ma schonn e Méindeg hat hien ugekënnegt, en Dënschdeg seng Entscheedung matzedeelen.