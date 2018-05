Duerch eng Rakéitenattack südlech vun der syrescher Haaptstad Damaskus sollen no Informatioune vun Aktivisten op d'mannst 9 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP-Archiv

Si hätte fir déi syresch Regierung gekämpft, heescht et vum Syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Do virdrun hat déi staatlech Noriichtenagence Sana gemellt, di syresch Militäraviatioun hätt zwou israelesch Rakéiten ofgeschoss.



Di israelesch Arméi huet an der Lescht schonn e puer mol Ziler a Syrien attackéiert. Observateure ginn dovun aus, dass sech d'Attacke géint d'Hisbollah riichten. Dës gëtt nämlech och vum schiiteschen Iran ënnerstëtzt a kämpft a Syrien un der Säit vun de Regierungstruppen.