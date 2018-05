Wéi et heescht, gouf e Mandat d'Arrêt géint de 24 Joer ale Mann decidéiert. Hie bleift awer virleefeg op fräiem Fouss, well keng direkt Fluchtgefor géif bestoen, sou d'Police vun Augsburg.







D'Enquêteure geheien dem Mataarbechter vun der Deutschen Bahn vir, fir d'Ongléck zu Aichach responsabel ze sinn. Do war en Dënschdeg e Regionalzuch u Wee vun Augsburg op Ingolstad an e Gidderzuch gerannt, den op de Schinne stoung.



Bei den Doudegen handelt et sech ëm de 37 Joer ale Maschinist an eng 73 Joer al Passagéierin.