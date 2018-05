© AFP (Archiv)

En Automobilist ass beim Start vun dermat sengem Gefier duerch eng Ofspärung gefuer an huet en 48 Joer ale Mann, dee vir eng privat Sécherheetsentreprise schafft, iwwerrannt. D'Affer, wat mat sengem Motorrad Stroossen ofséchere sollt, gouf mam Helikopter an d'Spidol geflunn.Wéi italienesch Medie mellen, wier de Mann am Spidol u senge Blessure gestuerwen, Eurosport schwätzt awer just vun uerge Blessuren. Vun offizieller Säit gouf bis elo nach näischt matgedeelt.