E Mann soll géint 17 Auer an der Gare de Midi mat engem Revolver op de Buedem geschoss hunn. Dono ass hie verschwonnen.

Déi ganz Aktioun huet fir Panik gesuergt an d'Gare huet missten evakuéiert ginn. De Parquet hat als éischt vu Knupperte geschwat, ma Aussoe vun Zeien, Biller vu Kamera an eng Patroun, déi an der Gare fonnt gouf, hu bewisen, datt hei eng Persoun mat enger Pistoul hantéiert huet."D'après les images de surveillance filmées par des caméras, il apparaît qu'un suspect a tiré dans la gare en visant le sol, juste après 17h. Le suspect a ensuite quitté les lieux. Cela a provoqué un mouvement de panique" esou de Porte-Parole vum Bréissler Parquet Ine Van Wymersch bei eise Kollege vun RTL.be.Elo ass en Expert fir Ballistik op d'Plaz geruff ginn, fir d'Kugel z'identifizéieren.Den Täter gëtt aktuell aktiv vun der belscher Police gesicht. Beim Tëschefall selwer, wéi och bei der Panik, gouf zum Gléck keng Persoun blesséiert.