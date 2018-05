Israel géif Ofwier- a Radarsystemer viséieren, esou déi syresch Noriichtenagence Sana. Ee Radar wär bei den Attacken zerstéiert ginn. Och eng Militärbasis an e Waffenlager wäre getraff ginn, heescht et. Ob d'Rakéiten och d'Haaptstad Damaskus getraff hunn, gouf net gesot. Do waren an der Nuecht awer Explosiounen ze héieren, schreift d'Noriichtenagence AFP.Déi israelesch Arméi konfirméiert dës Attacken a schwätzt vun Dosende syresche militäreschen Etablissementer, déi ee getraff hätt. Israel huet awer och betount, keng militäresch Eskalatioun mam Iran unzestriewen. D'Rakéiten a Syrien wären d'Konsequenz vun iranesche Loftattacken op israelesch Positiounen an der Golan-Regioun, heescht et.Affer hätt et keng ginn, mellt déi israelesch Arméi. Nawell ass et awer en neien Héichpunkt am Konflikt a Syrien.