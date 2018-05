Am Bangladesch ginn et den Ament schro Donnerwiederen. Bannent 24 Stonne sinn eng 30 Leit gestuerwen, well se vum Blëtz getraff goufen.

Déi meescht Affer si Baueren, déi op hire Felder geschafft hunn, wéi et geblëtzt huet.



All Joer stierwen am Bangladesch, engem vun den äermste Länner op der Welt, Dosende Leit während der Reenzäit. Dëst Joer ass d'Zuel vun den Affer besonnesch héich. Eleng zënter dem Ufank vum Mount hunn 112 Mënschen hiert Liewen an engem Donnerwieder gelooss.