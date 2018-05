© AFP

An Zesummenaarbecht mat de Vereenegten Arabeschen Emiraten sollen d'Revolutiounsgarde keng Sue méi kréien. Dat huet den amerikanesche Finanzminister bekannt ginn. Di europäesch Signataire vum Accord beméie sech donieft weiderhin drëms, de Schued a Limitten ze halen an d'Ofkommes ze retten.Obwuel d'USA aus dem Atomofkommes mam Iran erausgeklomme sinn, fuerdert Washington och an Zukunft international Kontrolle vun den iraneschen Nuklearinstallatiounen, an dat an där selwechter Envergure wéi bis elo. E Regierungsmataarbechter sot, dass d'USA erwaarden, dass Teheran och an Zukunft mat der Internationaler Atomenergieagence kooperéiert, onofhängeg dovun, ob den Accord a Kraaft bleift oder net. Decisioun vum President Trump, den Accord ze kënnegen, géif net automatesch bedeiten, dass d'Inspektiounen eriwwer sinn. Teheran misst sech och weiderhin, un de sougenannten Zousazprotokoll am Accord iwwert d'Net-Verbreede vun Nuklearwaffen, halen, heescht et vu Washington. Dëse Protokoll regelt d'Inspektioune vun der Internationaler Atomenergieagence am Iran. Teheran hat acceptéiert, dëse Protokoll am Kader vum Atomofkommes ze applizéieren.