Eng Majoritéit vun 143 vun den 193 UNO-Memberlänner hu fir eng Resolutioun gestëmmt, mat dem d'Kaderkonditiounen fir sou en Ofkommes solle geschaf ginn. Et war de franséische President Emmanuel Macron, deen am September zejoert éischt Demarche fir sou en Accord gemaach hat. Et wier dat éischt internationaalt Ofkommes, an deem all Ëmweltnormen an engem eenzegen Dokument regroupéiert wieren. En Aarbechtsgrupp gouf elo domat chargéiert Lacunnen am internationalen Ëmweltrecht ze detektéieren an ze decidéieren, ob de Besoin besteet en neit Regelwierk auszeschaffen.



Fënnef Länner hunn en Donenschdeg géint d'Initiative gestëmmt. Et sinn dat Russland, Syrien, Tierkei, d'Philippinen an d'USA. Siwe Länner hu sech enthalen, dorënner den Iran. China dogéint ënnerstëtzt sou e globalen Ëmweltaccord. Déi amerikanesch UNO-Ambassadrice Nikki Haley huet dee geplangten Accord als eng Usammlung vu vagen Zousoen bezeechent. Et wier net am Intressi vun den USA sou en Ofkommes ze ënnerstëtzen.



Wéi déi amerikanesch Zeitung "Science" schreift, hätt d'US-Regierung ouni vill Diskussiounen, e Programm vun der NASA aus dem Budget gestrach, mat dem d'CO2-Emissiounen an der Atmosphär iwwerwaacht ginn. Dëse Schrëtt wier Deel vun enger gréisserer Attack op d'Klimafuerschung duerch d'Wäisst Haus, heescht et nach am Artikel.