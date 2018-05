An de Sondéierungsgespréicher ëm d'Forméiere vun enger neier Regierung an Italien goufe grouss Fortschrëtter an Efforte gemaach.

Et wiere Fortschrëtter gemaach ginn, fir souwuel eng Regierung op d'Been ze stellen, wéi och e Premierminister ze nominéieren. Dat hunn d'Cheffe vun der populistescher Fënnef-Stäre-Partei an der rietsextremer Lega Nord no Gespréicher am Parlament bekannt ginn. Wie Premier kéint ginn, gouf net gesot. An och d'Ausschaffe vun engem Koalitiounsaccord dierft schwiereg ginn, bedéngt duerch déi grouss Differenzen tëscht béide Parteien. Italienesch Medie mellen, dass déi zwou Parteien de Staatschef Sergio Mattarella gefrot hunn, hinne bis e Méindeg Zäit ze gi fir weider Gespréicher.