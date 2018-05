© AFP

De Carles Puigdemont huet e Successeur proposéiert. Dee 55 Joer ale Quim Torra, aktuellen Deputéierten, sou wéi Affekot a Schrëftsteller, soll an den nächsten Deeg zum Regionalpresident gewielt ginn. Dat sot de Puigdemont an engem Videomessage, deen an Däitschland enregistréiert gouf. Domat géif en onbelaaschte Kandidat fir deen zanter Méint oppene Posten zur Verfügung stoen.De Quim Torra ass mat der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung staark verbonnen. Hie kann am Prinzip mat enger Majoritéit am katalounesche Parlament rechnen, well hie vum Puigdemont senger Mëtt-Riets-Alliaz a vun enger anerer grousser Onofhängegkeetspartei ënnerstëtzt gëtt. Hie kéint schonn d'nächst Woch gewielt ginn.