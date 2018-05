Iwwerschwemmungen, Bullislawinnen a Stroumausfäll: No Temperature vu bal 30 Grad gouf et en Donneschdeg zolidd Wiederen a ganz Däitschland.

© AFP

Besonnesch den Norde mat Hamburg war staark betraff. D'Pompjeeën hunn 900 Mol missen eraus.

Stroosse stounge bis zu engem Meter ënner Waasser, d'Waasser ass an zeg Kellere gelaf. Blesséiert gouf awer keen.

Grousst Gléck haten och d'Leit an d'Organisateure vum 829. Hafengeburtstag. Do war eng grouss Party an et si glécklecherweis just e puer Drëpse gefall.