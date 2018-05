D'Chiffere sinn dramatesch. An der ëmkämpfter Kasai-Provënz an der Demokratescher Republik Kongo, sinn der Unicef no ronn 770.000 Kanner akut ënnererniert.

Op d'mannst d'Halschent vun all de Kanner ënner 5 Joer hätten net genuch z'iessen, heescht et an engem Rapport vum Kannerhëllefswierk, deen um Freideg publizéiert gouf. 400.000 vun dëse Kanner wieren deemno sou staark ënnererniert, dass hiert Liewen a Gefor ass.



D'Unicef warnt virdrun, dass d'Zuel vun de Doudesaffer ënnert de Kanner kéint dramatesch an d'Luucht goen, wann déi humanitär Hëllef net verstäerkt gëtt. D'Hëllefsorganisatioun huet Regierungen an Ëffentlechkeet dréngend zu Spenden opgeruff.



Am Rapport gëtt och d'Gewalt géintiwwer der Zivilpopulatioun an de Kanner dokumentéiert. Iwwer 400 Schoule goufen deemno zanter dem Joer 2016 attackéiert oder fir militäresch Zwecker mëssbraucht. Honnert Schoule goufen zerstéiert. Iwwer 400.000 Kanner konnten dat lescht Schouljoer net ofschléissen.