Viru 70 Joer gouf de Staat Israel proklaméiert (08.05.2018) De 14. Mee 1948 ass de Staat Israel entstanen. Fir d'Judde weltwäit ass domadder en Dram an Erfëllung gaangen.

70 Joer Israel / Reportage Pit Everling



An engem Interview op Télé Lëtzebuerg sot si, datt een oppe misst si fir all Fridden-Léisungen, ma datt ee fir d'éischt misst e Partner fannen, mat deene Léisungen iwwerhaapt mol méiglech wieren.D'Ambassadrice verweist do op rezent Aussoe vum Palästinenserpresident Mahmud Abbas. Et wär schwiereg, mat enger Persoun ze schwätzen, déi antisemitesch Äusserunge mécht. Eng Persoun, déi d'Recht net wëll unerkennen, datt Israel als jüddesche Staat kann existéieren, sou d'Simona Frankel.Och mat der Hamas an der Gaza-Sträif wier net ze verhandelen, hei hätt een et definitiv net mat enger harmloser Organisatioun ze dinn.Och zum Atom-Accord mam Iran huet d'Simona Frankel eng Ausso gemaach. Et wier en Ofkommes, wat op falsche Prämisse géing foussen an dëst misst a Fro gestallt ginn.Ganz wichteg wier et, datt bei der Educatioun vun de Jonken net den Haass als Valeur géing vermëttelt ginn. Antisemitismus wier eng Realitéit, esou d'Ambassadrice, och Lëtzebuerg bléif dovunner net verschount.Op déi lescht 70 Joer zeréck gekuckt, seet d'Simona Frankel, dat si besonnesch frou driwwer wier, datt Israel haut e Staat wier, dee géing funktionéieren.D'Relatiounen tëscht Israel a Lëtzebuerg wiere ganz gutt, esou nach d'Ambassadrice.Si géing constatéieren, datt hei zu Lëtzebuerg den Interessi um Land Israel grouss wier. Si géif och d'Fuerderung no enger direkter Fluchlinn ënnerstëtzen.Zu Jerusalem gëtt um Méindeg ënner strenge Sécherheetsmesuren déi nei amerikanesch Ambassade an Israel ageweit. Déi israelesch Police ass mat ronn Dausend Beamten am Asaz. Wéi et heescht, wier et eng intensiv Woch fir d'Police.D'Inauguratioun vun der amerikanescher Ambassade fält op de selwechten Dag wéi d'Feierlechkeete fir de 70. Anniversaire vun Israel.Den amerikanesche President Donald Trump hat Uganks Dezember decidéiert, dass di diplomatesch Vertriedung vun Tel Aviv op Jerusalem géif transferéiert ginn an hat am selwechten Ament Jerusalem als Haaptstad vun Israel unerkannt.Dës Decisioun hat rose Protester op Säite vun de Palestinenser ausgeléist, déi Ost-Jerusalem als zukünfteg Haaptstad vun engem eegene Staat reklaméieren.Um Méindeg sollen eng Millioun Leit un der Grenz mat Israel protestéieren. Et gëtt mat brutale Konfrontatiounen tëscht der israelescher Police an den Demonstrante gerechent.Den Donald Trump selwer ass um Méindeg net bei der Inauguratioun dobäi. Hie gëtt awer via Live-Iwwerdroung bäigeschalt. Op der Plaz selwer ass hien duerch seng Duechter Ivanka an säin Eedem Jared Kushner vertrueden. Begleet gi si vun enger grousser Delegatioun.Kuerz virun der Aweiung, huet de, d'Moslemen zum Dschihad géint d'USA opgeruff. Decisioun vun den USA, hir Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem ze verleeën, hätt gewisen, dass Verhandlungen a Conciliatioun de Palestinenser näischt bruecht hätt, sou de Sawahiri an engem Videomessage op enger islamistescher Internetsäit. Seng Sympathisanten huet hien opgeruff, zu de Waffen ze gräifen