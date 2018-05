D'Nerven am Noen Oste si gespaant

Den israelesche Verdeedegungsminister Avigdor Lieberman. © afp

„Assad, gëff d'Iraner lass... Si hëllefen dir net“, sot de Minister bei enger Visite op de Golan-Höhen am Norde vun Israel. Iran ass nieft Russland e wichtege Supporter vun de syresche Regierungstruppen.



Schonn een Donneschdeg hat Israel eng 50 iranesch Positiounen a Syrien attackéiert, dobäi wären op d'mannst 11 Iraner a 27 pro-syresch Kämpfer ëm d'Liewen komm, dat mellt e Samschdeg de Syreschen Observatoire fir Mënscherechter, deen der Oppositioun a Syrien no steet.



Israel wéilt vu sech aus kee Sträit, sou heescht et. D'Iraner wären un déi israelesch Grenz komm, doropshin hätt een sech gewiert. Den Iran behaapt awer, dat wär erfonnt.