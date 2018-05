An der Haaptstad Warschau gouf um Samschdeg géint déi riets-nationalistesch Regierung demonstréiert - friddlech.

Polen: Marsch fir d'Fräiheet (12.05.2018) Zéngdausende Manifestante waren e Samschdeg zu Warschau op der Strooss, fir friddlech géint hir riets-nationalistesch Regierung ze demonstréieren.

Déi euroskeptesch a populistesch PiS, déi sougenannt Partei fir Gesetz a Gerechtegkeet, déi 2015 d'Walen a Pole gewonnen hat an eng absolut Majoritéit zesummekrut, huet mat hiren ëmstriddene Reformen d'Gesellschaft gespléckt. De Modus operandi a Polen ass dee selwechte wéi an anere Länner, wou Populiste sech un d'Muecht gehuewe kruten an de Rechtsstaat lues a lues – ëmmer fir d'éischt mam Verschwamme vun der Gewaltentrennung – opgeléist gëtt.Ënnert de 50.000 Demonstrante waren der vill aus de Provënzen. Virun allem dat gouf och vun den Organisateure begréisst, dass och bei deene guttgleewege, fréier Parteitreien elo de Message ukomm ass, dass den autoritäre, riets-nationalistesche Regime um Holzwee ass.

De Grzegorz Schetyna vun der Bierger-Plattform: "Dëse Marsch wäert nach zwee Joer daueren, mä en ass den Ufank, net d'Enn. D'Politiker vun der PiS-Partei hunn Angscht virun ons. Si verstoppe sech hannert de Riddoen a kucken ons no, a si denken drun, wéi vill Bonusse se sech nach kënnen ausbezuelen a wéi vill Limousinne se nach kënnen zu Schrott fueren a wéi vill Privatflich op Militärmaschinne se nach kënne maachen. Ech soen Iech: Et ass geschwënn eriwwer."



Fir d'Manifestanten ass Europa den Alliéierten. Bréissel hätt mam Budget a mat den europäesche Gesetzer d'Méiglechkeet, de Rechtsstaat a Polen zréck z'erzwéngen.