An der Atomzentral zu Cattenom war een Drecksback an engem vun den administrative Gebaier a Brand geroden.

Den Drecksback konnt mat engem Feierläscher geläscht ginn, nach iert d'Pompjeeën op der Plaz waren.Wéi et an engem Communiqué heescht, hätt et keen Impakt op d'Sécherheet vun den Installatiounen, vum Personal an op d'Aktivitéiten um Site ginn.D'Schreiwes vun der Central des secours d’urgence:Venue des secours externes à la centrale de CattenomLe samedi 12 mai, vers 21H30, les équipes de la centrale de Cattenom sont intervenues suite à un dégagement de fumée constaté au niveau d’une poubelle située à l’intérieur d’un bâtiment administratif (hors zone nucléaire). Le feu a été immédiatement éteint par un témoin à l’aide d’un extincteur. Conformément à nos procédures, les pompiers ont été appelés et sont arrivés sur le site rapidement. Ils ont pu confirmer l’absence de feu. Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et sur l’activité du site.Central des Secours d’Urgence C.S.U. 112