Den Zentrum vun Teheran

Zu Teheran, der Haaptstad vum Iran, sinn aacht presuméiert Membere vun der Dschihadiste-Miliz Islamesche Staat zum Doud veruerteelt ginn. Dat am Kontext vun den Attacken zu Teheran virun engem Joer.Déi presuméiert Täter wären der Rebellioun schëlleg gesprach ginn, mellt d'Noriichtenagence Misan, déi der iranesche Justiz nosteet.Am Juni 2017 hate fënnef Männer d'Parlament am Zentrum vun der Stad an d'Mausoleum vum Ayatollah Kohomeini südlech vun Teheran gestiermt. Si hate 17 Mënschen ëmbruecht an Dosende Leit blesséiert.