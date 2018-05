Internat.: Am meeschte gelies

Den iraneschen Ausseminister Sarif huet e Sonndeg fir den Optakt vu senger Rees bei all d'Signatairë vum Ofkommes zu Peking mat sengem chineseschen Homolog geschwat. D'Regierung vum éischter moderate President Ruhani wëll den Handel mat den anere Partner trotz den neie Sanktioune vun den USA weider fleegen.D'USA fuerderen allerdéngs méi Drock vu hiren europäeschen Alliéierten op Teheran.Vu Peking aus reest de Sarif weider op Moskau an dann op Bréissel. An der EU-Haaptstad si Gespréicher mat den Ausseministere vun Frankräich, Däitschland a Groussbritannien geplangt.