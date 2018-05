No weidere Stierm am Norde vun Indien sinn e Sonndeg iwwer 40 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, sinn am Bundesstaat Uttar Pradesh op d'mannst 18 Mënschen duerch Knëppelsteng an Donnerwierderen ëmkomm. De Stuerm war mat Wandspëtzte vu bis zu 10 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Den internationale Fluchhafen zu New Dehli gouf fir iwwer zwou Stonnen zougemaach.Viru gutt enger Woch waren duerch schlëmm Stierm an Indien iwwer 140 Mënsche gestuerwen.