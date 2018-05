© Input Presse

Wéi d'Police mellt, hate sech op der Landstrooss 2 Ween, e VW Beetle an en anere VW, frontal ze pake kritt. Am Beetle goufen 3 Persoune blesséiert. An deem aneren Auto gouf e Mann ageklemmt an huet misse vun de Pompjeeën erausgeschnidde ginn. Hie koum schwéier verwonnt an d'Spidol. Och déi aner 3 Blesséiert goufen an d'Klinik gefouert.U béide Ween ass en Totalschued entstan. D'Streck war während de Rettungs- an Opraumaarbechten komplett fir den Trafic gespaart.Op der Plaz war d'Police vu Schweich, sou wéi d'Pompjeeë vun Thomm, Kasel, Waldrach, Osburg a Reinsfeld, den DRK vu Pluwig, Ehrang an Hermeskeil, d'Beruffspompjeeën an de Samusdokter.