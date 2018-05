Tëscht dem Dräieck Langenfeld an dem Kräiz Leverkusen huet déi villbefueren Autobunn missen fir ronn 9 Stonne deelweis gespaart ginn, fir eng kuerz Zäit souguer komplett a béid Direktiounen. Dat huet d'Police vu Köln e Méindeg matgedeelt.



Stonnelaang hätt ee probéiert d'Déieren anzefänken. Mat Hëllef vun enger Véterinairin aus dem Kölner Zoo goufen déi 3 ausgewuesse Büffelen an déi 2 Jongdéieren betäubt. Mat engem Kran goufen d'Béischten op en Transporter gehuewen a bei e Bauer gefouert.



De Proprietaire war zum Zäitpunkt vum Tëschefall net z'erreechen. Ob de Besëtzer eng gepefferter Geldstrof erwaart, muss nach iwwerpréift ginn.

De Chef vun de Kölner Police huet vis-à-vis vun de Medien vun engem aussergewéinlechen Asaz geschwat. Et hätt een am Ufank probéiert, d'Büffelen mat 2 Camionen an de Policeween op der Autobunn anzekesselen, sou dass d'Béischten op d'mannst emol net méi fortlafe kéinten. Ma déi wiern awer nawell grouss an immens kräfteg. Dee gréisste vun hinnen huet probéiert iwwer d'kalifornesch Mauer op d'Géigespur ze flüchten, gouf awer mat engem Been ageklemmt, gouf dobäi awer net verwonnt.