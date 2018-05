D'US-Ambassade zu Jerusalem ass nach net op, mä d'Gewalt ass schonn eskaléiert.Op d'mannst 16 Doudeger, dorënner och ee 14 Joer jonke Bouf, soll et bei Konfrontatiounen an der Gazasträif gi sinn - 16 Palästinenser. Iwwer 500 Mënsche goufe blesséiert.E Méindeg soll jo déi nei amerikanesch Ambassade zu Jerusalem offiziell ageweit ginn. Eng 800 Gäscht si bei der Zeremonie dobäi. Den Donald Trump awer net. Hien ass vertrueden duerch seng Duechter Ivanka a säin Eedem Jared Kushner, an och de Vize-Ausseminister a Finanzminister.Well mat massive Protester vu Palestinenser gerechent gëtt, sinn déi israelesch Police an d'Militär massiv am Asaz.D'Terrororganisatioun Al-Kaida huet d'Moslemen zum Dschihad géint d'USA opgeruff.Op de selwechten Dag wéi d'Aweiung vun der US-Ambassade fält och de 70. Joresdag vun Israel. Iwwer Dausend Beamte sinn am Asaz, fir datt déi eenzel Zeremonien esou sécher wéi méiglech verlafen.Et war een dovun ausgaangen, datt bis zu enger Millioun Leit un der Grenz mat Israel géife protestéieren. Et ass dann och schonn zu brutale Konfrontatiounen mat Doudegen tëscht der israelescher Police an den Demonstrante komm.Israel reklaméiert jo ganz Jerusalem als Haaptstad. Dësen Usproch gëtt international awer net unerkannt. Israel hat am Joer 1967 während dem Sechs-Deeg-Krich den arabeschen Ostdeel vun der Stad eruewert a méi spéit annektéiert.D'Palästinenser gesinn an Ost-Jerusalem déi zukünfteg Haaptstad vun engem onofhängegen Palästinenserstaat.Déi ganz ëmstridden Decisioun vum Donald Trump, d'US-Ambassade op Jerusalem ze verleeën, gesi vill Leit als weidere Problem um Wee vun enger Zwee-Staate-Léisung.