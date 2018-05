D Parteichef vun der rietsextremen Lega Nord Matteo Salvini (l.) an der populisteschen 5-Stäre-Beweegung (M5S) Luigi Di Maio. © AFP (Archiv)

Virun enger Woch hat de Staatspresident Mattarella nach deklaréiert, datt d'Negociatioune fir eng nei Regierung gescheitert wieren.



Elo richt et um Tiber awer no wäissem Damp. Nach um Méindeg wëllen d'Lega an d'5-Stäre-Beweegung e Grondsaz-Pabeier op den Dësch leeën an och e Regierungschef proposéieren.



Domat séizen un de politeschen Hiewelen an Italien an Zukunft EU-feindlech Anti-System-Parteien.

Wie reagéiert Italien / Reportage Pit Everling



Genee dee Wonsch huet eng Majoritéit vun den italienesche Wieler jo och de 4. Mäerz mat Kräizer an de Walkabinnen zum Ausdrock bruecht. Déi moderat an etabléiert Parteien am Stiwwel sinn um Enn.



D'5 Stäre-Beweegung krut alleng méi ewéi 30%, se war à la base e populistesche Protest-mouvement vum Komiker Bepe Grillo, dee sech fir déi sougenannt kleng Leit asetzt, virun allem am Süden ass den Zousproch grouss.



Op där aner Säit hu mer d'Lega Nord déi am Ufank propagéiert huet, datt alles wat aus dem Süden - dem Mezzogiorno - kéim, schlecht wier an datt den Norde sech misst ofsplécken. Entretemps wëll een d'ganzt Land ofdecken, d'Lega gëllt als rietsnational, d'Feindbiller sinn anerer ginn, eent vun dëse ass ganz sécher d'EU an hirer aktueller Form.



Datt déi zwou ongläich Parteien iwwerhaapt mateneen an d'politescht Bett klammen, war laang bezweiwelt ginn an et ass och réischt méiglech ginn, well en aneren Acteur aus dem zukünftege Regierungsboot eraus geklotert ass an zwar de Silvio Berlusconi. Dem laangjärege Premier seng Forza Italia war der 5 Stäre-Beweegung en Dar am Aen an e gemeinsamt regéiere gouf strikt ausgeschloss.



D'Protagoniste vun haut, déi um Verhandlungsdësch zu Mailand beienee sëtzen, sinn de Luigi di Maio, de jonken (no baussen) éischte Mann beim Movimento Cinque Stelle. Fir d'Lega féiert de Matteo Salvini d'Gespréicher. Hie gëllt als knallhaarden EU-Géigner an Auslännerfeind.



D'Inhalter stéingen am Mëttelpunkt, heescht et. Ënner anerem sollen et Steierkierzunge ginn, Reforme bei de Sozialleeschtungen, e Grondakommes soll kommen, d'EU-Verträg misste nei verhandelt ginn, heescht et, grad ewéi d'Dublin-Prozedur, déi jo seet, datt Flüchtlingen an deem Land Asyl ufroen, wou se ukommen



Kee wëll deem aneren de Stull vum Premier iwwerloossen, dofir soll en Drëtten dat maachen, een ouni Parteikaart, keen Technokrat soll et sinn, mä e Politiker, betoune béid Säiten. Einfach dierft déi Persoun et tëscht Hummer an Amboss sécher net kréien.



Och wann de Staatspresident Sergio Matarella op eng Regierung pocht, op déi an Europa Verlooss ass, kuckt Bréissel d'Entwécklung an Italien ganz kritesch. D'EU-Kommissioun kéint mat italienesche Fuerderunge ferme ënner Drock geroden. Och Wahlverspriechen, déi Milliarde kaschten, kéinte bewierken, datt d'Stabilitéitskritären an Italien nach manner agehale ginn, esou gëtt gefaart. Fir d'Mäert ass eng Koalitioun tëscht den zwou Anti-System-Partei souwisou den Szenario, dee sech am Mannste gewënscht gi war.



Wat geschitt, wa se sech awer net sollten eens ginn op dësem 14. Mee? Da gëtt wuel awer nei gewielt an d'Kaarte vläicht nei gemëscht. De Silvio Berlusconi, deen dierft ëmmerhin elo mol op d'mannst nees Premier ginn, e Geriicht zu Mailand huet decidéiert, datt d'Spär fir kee politescht Mandat däerfen auszeüben net méi gëllt.