De 55 Joer ale Separatist krut am zweeten Tour d'Majoritéit vun de Stëmmen. Hien ass domat den Nofolger vum Carles Puigdemont, deem säi Wonschkandidat hien och war.De Joaquim "Quim" Torra, deen der Onofhängegkeetsbeweegung nosteet, gëllt als politeschen Newcomer.Am éischte Waltour e Samschdeg hat de Politiker nach net déi néideg Majoritéit kritt. Hie krut 66 Jo-Stëmmen, 65 Nee-Stëmmen a 4 Enthalungen.Bei engem zweete Wahltour e Méindeg goung eng einfach Majoritéit duer.Ausserdeem hat e Sonndeg déi lénks-extrem Partei CUP gréng Luucht gi fir d'Wal vun engem separatistesche President an der Konfliktregioun. D'Partei hat an engem Communiqué matgedeelt, hir véier Deputéiert géife sech beim zweete Vott am Regionalparlament e Méindeg enthalen.Den neie President setzt dann och der spuenescher Zentralregierung hir Tutelle iwwer Katalounien en Enn.