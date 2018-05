Matteo Salvini © AFP

Luigi Di Maio

Et géifen nach ëmmer verschidden Differenze ginn, ënnert anerem bei den Themen Infrastruktur, Immigratioun an de Relatioune mat der Europäescher Unioun, sou de Matteo Salvini.Béid Parteicheffe souzen e Méindeg nach eemol fir Gespréicher beieneen. Do virdrun hat et geheescht, dass et nach e bëssen dierft dauere bis déi nei Regierung steet. D'Fënnef-Stäre-Beweegung ronderëm de Luigi Di Maio hat den italienesche President Sergio Mattarela gefrot, nach e puer Deeg Zäit ze kréien fir eng Regierung ze forméieren.