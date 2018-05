Wéi et vun hirem Büro heescht, misst d'Melania Trump eng Woch am Spidol bleiwen. D'Fra vum amerikanesche President gëtt an engem Militärspidol behandelt.

An amerikanesche Medie gëtt spekuléiert, dass et kee klengen Agrëff war. An engem knappe Communiqué huet et geheescht, dass et sech ëm eng Embolisatioun gehandelt hätt. D'Operatioun wier ouni Komplikatioune a mat Succès verlaf.Bei dësem medezineschen Agrëff gëtt e Bluttgefääss kënschtlech zougemaach, meeschtens bei gutt- oder béisaartegen Tumeuren. Am Communiqué vum Wäissen Haus gouf iwwerdeems den Term "guttaarteg" benotzt, ouni weider Detailer ze ginn.