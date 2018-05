De leschten Iwwerliewende vun der Paräisser Terrorzell Salah Abdeslam akzeptéiert säin Uerteel an der Belsch. Enn Abrëll gouf den 28 Joer ale Mann zu enger Prisongsstrof vun 20 Joer veruerteelt, well hien bei senger Flucht an der Bréisseler Gemeng Forest op Poliziste geschoss hat, an dobäi dräi blesséiert hat. Wéi gesot geet den Abdeslam net an Appell.A Frankräich gëtt him nach de Prozess wéinst den Attentater am November 2015 gemaach.