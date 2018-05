Elo sollen Neel mat Käpp gemaach ginn. Dofir sinn héichrangeg Gespréicher op südkoreanescher Säit vun der Grenzregioun zu Panmunjom virgesinn. Dat huet de Verdeedegungsministère zu Seoul bekannt ginn.Duerch des Gespréicher wéilt Südkorea probéieren, d'Basis fir eng nohalteg Entwécklung an e permanente Fridden ze schafen. De Sommet de 27. Abrëll war mat enger gemeinsamer Deklaratioun iwwer Fridden a Conciliatioun op en Enn gaangen. Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un hat sech bereet erkläert säin Atomprogramm ofzebauen. Wéi a bis wéini dat soll de Fall sinn gouf net gesot. Den Atomsträit mat Nordkorea gëllt als ee vun de geféierlechste Konflikter weltwäit.Virum geplangte Sommet mat den USA huet Nordkorea no Donnéeë vun amerikaneschen Experten domat ugefaangen, Terrainen, op deenen Atomwaffe getest goufen, ofzerappen. Veschidde wichteg Installatiounen wiere schonn ofgebaut ginn. Donieft wiere Schinnen ewech geholl ginn. Biller vu kommerzielle Satellitten hätten éischt definitiv Beweiser geliwwert, dass Nordkorea mam Ofbau am Gaangen ass, sou d'Experten. Nordkorea hat de Weekend annoncéiert, d'Installatiounen tëscht dem 23. an dem 25. Mee ze zerstéieren. All Tunnelle sollen duerch Explosiounen zerstéiert an all d'Agäng blockéiert ginn.